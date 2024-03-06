رئيس "نظافة القاهرة" يتابع تطوير الشوارع المحيطة بمسجد السيدة زينب

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة جولة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بمسجد السيدة زينب، حيث تم رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والشوارع لخلق مظاهر حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام وتطوير المناطق المحيطة بالمعالم الدينية والتاريخية والأثرية بكافه أحياء القاهرة لتكتمل الصورة الجمالية والحضارية المواكبة لأعمال التطوير التي تتم حاليًا طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتابع "الشرشابي" أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة والشوارع المطلة على ساحة مسجد السيدة زينب والتي تتماشى مع عراقة وجلال المزارات الدينية وتحسين الموقع العام بمحيط المسجد وبطول الطريق بشارع بورسعيد وتفرعاته مع رفع المخلفات وترميم البلدورات ودهان الأرصفة والأسوار الحديدية وقواعد أعمدة الإنارة من كوبري الأزهر حتى ساحة المسجد بمعرفه الإدارة العامة للورش الإنتاجية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم الدفع بفرق العمل بأقسام الإنشاءات والتصميمات والحدادة واللحام والنجارة والكهرباء بطول الطريق.



زيادة المسطحات الخضراء

ووجه "الشرشابي" المركزية للتجميل بالدفع بفرق العمل بمواقع التطوير لزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة جمالية وزياده الشتلات والزورعات بكافه الجزر الوسطى والحدائق العامة بطول الطريق مع تقليم الاشجار والنخل وتهذيب وتنسيق الأحواض التجميلية.



كما وجه المركزية للإنارة باستمرار العمل والمجهود من لرفع كفاءة أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفه مع الانتهاء من استعدال باقي الأعمدة وصيانة الولاعات ودهان أكشاك الإنارة، وإعادة تشغيل أعمدة الهاي ماست بميدان السيده زينب.



وتابع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أعمال المركزية للنظافه بفرع الهيئه بحي السيدة زينب في رفع ناتج الترميمات والتقليم أولًا بأول وإظهار المنطقه بالمظهر اللائق أثناء أعمال المركزيات والورش بالهيئة.

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع الأعمال

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع الأعمال

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع الأعمال

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع الأعمال

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع الأعمال