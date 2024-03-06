الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر رفيع المستوى: مصر توقع اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى خلال ساعات

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة.

وقال المصدر إن اتفاق التمويل الجديد من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.

قرارات البنك المركزي

وكان قد أعلن البنك المركزي، تحرير سعر الصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

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