الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بغسـل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، بحبس متهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة الأموال المضبوطة.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

وتم اكتشاف أمرهما من عمليات السحب والإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، كما تبين أنهما أسسا أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه تقريبًا.

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