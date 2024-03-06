وادي دجلة يصطدم بلافيينا وبروكسى يستضيف طنطا وراية يواجه القناة بدوري المحترفين

يستضيف وادي دجلة فريق لافيينا ويحل طنطا ضيفا على بروكسي ويلتقي راية مع القناة في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الخامس لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين وادي دجلة ولافيينا

في ستاد السلام ستكون مواجهة قوية بين وادي دجلة الثاني برصيد 43 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش ولافيينا الخامس برصيد 40 نقطة بقيادة أحمد صلاح.

الفريقان يرفعان شعار لابديل عن الفوز الذي يعني لوادي دجلة الوصول للنقطة 46 والانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر غزل المحلة أمام بتروجت ويعني لفريق لافيينا الوصول للنقطة 43 والتساوي مع وادي دجلة والمنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز.

وجمع وادي دجلة خمس نقاط من المباريات الأربع التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على السكة الحديد والتعادل مع غزل المحلة وحرس الحدود والهزيمة أمام بروكسي، بينما جمع لافيينا سبع نقاط بالفوز على القناة وبروكسي والتعادل مع بتروجت والهزيمة أمام راية.

يدير المباراة محمد ناصر عباس ويساعده محمد عبد العظيم ووليد حميد ومعهم يحيى عبد الحميد حكما رابعا.

بروكسي يواجه طنطا

ويحل طنطا السابع برصيد 35 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا على فريق بروكسي التاسع برصيد 32 نقطة بقيادة محمد حامد، وتمثل المباراة أهمية مبيرة لفريق طنطا الذي يسعى للفوز والوصول للنقطة 38 وتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في الترتييب.

وجمع طنطا ست نقاط من المباريات الأربع التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على القناة وراية والهزيمة أمام غزل المحلة وبتروجت، بينما جمع بروكسي ثلاث نقاط بالفوز على وادي دجلة ثم الهزيمة أمام السكة الحديد وحرس الحدود ولافيينا.

يدير المباراة علاء صبري ويساعده محمد علي توفيق وسيد أبوخاطر ومعهم أحمد ماجد حكما رابعا.

القناة خسر في الجولة الماضية أمام بتروجت

راية يستضيف القناة

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يستضيف راية الثامن برصيد 32 نقطة بقادة محمد حليم فريق القناة العاشر برصيد 28 نقطة بقيادة أحمد العجوز في مباراة هامشية نظرا لابتعاد الفريقين عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وإن كان القناة يسعى لتحقيق الفوز الأول بعدما خسر المباريات الأربع التي لعبها في المرحلة الأخيرة أمام لافيينا وغزل المحلة وطنطا وبتروجت.

يدير المباراة محمود منصور ويساعده عمران فريج ومحمد خالد عيد ومعهم شاهندا المغربي حكما رابعا.