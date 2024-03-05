19 مليار دولار متوسط تحويلات المصريين بالخليج خلال 5 سنوات

أكدت الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى، أن تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى تعد أحد أهم مصادر تدفقات العملات الأجنبية الداخلة لمصر، وبلغ متوسط هذه التدفقات الوافدة أكثر من 19 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، بما يمثل ربع إجمالى إيرادات الحساب الجارى.



العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج

جاء ذلك خلال مناقشة لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول دراسة بحثية حول مستقبل العلاقات المصرية الخليجية ما بين التعاون والتنافس، فى ضوء تحليل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مع التركيز على دولتى الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، بهدف استشراف مستقبل هذه العلاقات فى ظل المستجدات الراهنة التى فرضتها الأحداث خلال السنوات الأخيرة على دول الخليج، مع تقديم بعض المقترحات التى تسهم فى تعزيز هذه العلاقات والدفع بها لآفاق أوسع من التعاون بما يحقق الإفادة للطرفين.



تحويلات المصريين بالخليج



وأوضحت أن تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج يأتى أغلبها من المملكة العربية السعودية بما يمثل نحو 52%، فى حين ينخفض حجم التحويلات خلال العام الأخير 2022، ويعزى ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها عدم التطابق بين سعر الصرف الرسمى والسعر السائد فى الأسواق غير الرسمية، فضلًا عن إنهاء خدمة العاملين فى بعض دول الخليج بسبب سياسات التوطين التى تعد جزءًا من الخطط القومية واستجابة لمطالب داخلية.

وأضافت أن السائحين الوافدين لمصر من المملكة العربية السعودية يمثلون إحدى أهم أسواق السياحة المصرية، سواء من حيث أعداد السائحين الوافدين، أو طول فترة الإقامة، أو ارتفاع معدل الإنفاق، وبالنظر إلى تطور أعداد السائحين الوافدين لمصر من دول الخليج، يلاحظ ضعف أعداد السائحين الوافدين من دول المجلس.

واستندت إلى مؤشر حرية الاقتصاد 2023، الصادر عن مؤسسة هيرتاج فى واشنطن، تأتى مصر فى المرتبة 151 عالميًا من أصل 184 دولة، وفى المرتبة 11 من ضمن 14 دولة فى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تحتل الإمارات المركزالأول، وتأتى قطر فى المركز الثالث، أما السعودية فتأتى فى المركز الثامن.