خبراء بالأمم المتحدة: إسرائيل تتعمد تجويع الشعب الفلسطينى

اتهم خبراء بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل بـ"تعمد تجويع الشعب الفلسطيني" في غزة.

وأضاف الخبراء، في بيان اليوم، أن إسرائيل تقوم عمدًا بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ 8 أكتوبر.

قال العديد من خبراء الأمم المتحدة في بيان: “إنها تستهدف الآن المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية والقوافل الإنسانية”، "ويجب على إسرائيل أن تضع حدًا لحملة التجويع واستهداف المدنيين".

استهداف المدنيين في غزة

وتنفى إسرائيل باستمرار استهداف المدنيين، قائلة إن حربها ضد حماس. وتقول السلطات الإسرائيلية بانتظام: "ليس هناك حد لكمية المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في غزة" لكن متحدث الصحة الفلسطينية قال، الأحد، إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة ارتفع إلى 15 طفلًا.

وأدان خبراء الأمم المتحدة أيضًا "العنف الذي شنته القوات الإسرائيلية" بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية في مدينة غزة يوم الخميس.

ويبدو أن المفاوضات الرامية إلى التوسط في وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة قد تعثرت، قبل أيام من الموعد النهائي غير الرسمي لبداية شهر رمضان. وبقي مفاوضو حماس في القاهرة لليوم الثالث من محادثات وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء بعد يومين من عدم تحقيق أي تقدم.

وقال مسئولون فلسطينيون إن المحادثات التي استمرت يومين بين حماس والوسطاء الدوليين انهارت في العاصمة المصرية دون تحقيق أي اختراقات كبيرة، بعد أن رفضت إسرائيل إرسال وفد إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات. لكن من المتوقع أن يعقد قادة حماس المزيد من المحادثات في القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين حول احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن التوتر المستمر مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري. وقال في بيان بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشتاين: “نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطتنا العسكرية في لبنان”.