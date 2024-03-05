الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

صرف المواطنين لمستحقاتهم
صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيهًا بدلًا من 100 في السوق الحرة، أما سعر الزيت الخليط زنة لتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا.

وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أعلى نقطة استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان.

وتابع المصيلحي أنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر الدولار في البنوك بالأسعار الرسمية.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، حيث إنه مسموح بصرف السكر حتي 6 كيلو حسب عدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين.

وقال المصيلحي إنه يتم أيضًا صرف كميات إضافية من السكرعلى البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

وأكد المصيلحي أنه قريبًا لن توجد هناك أزمة في مشكلة السكر، قائلًا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدًا وده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر واستمرار إنتاج السكر أيضًا من القصب خلال الموسمين الجاريين.

وأوضح المصيلحي أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين.

وأشار المصيلحي إلى أن ذلك رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريًا للمستفيدين من منظومة الدعم.

وأشار المصيلحي إلي أنه تتم حاليًا دراسة عمل لوجو موحد لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، وفي نفس الوقت تم فتح باب قبول طلبات بقالي التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي في حالة توافر الشروط الخاصة بالمشروع.

توجيه جديد

ووجه المصيلحي  أحمد كمال، مساعد الوزير لشئون المشروعات والإعلام بعمل ابلكيشن اون لاين يسمح بالصرف أون لاين من جانب حاملي البطاقات التموينية، ويستهدف أن يكون أكبر شبكة توزيع افتراضية كبقال تمويني أو منفذ جمعيتي، بهدف توفير السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين.

وفي هذا السياق أوضح أحمد كمال، أن عدد بقالي التموين على مستوى الجمهورية يصل إلى 33 ألف بقال، بينما عدد منافذ جمعيتي يصل إلى 8225 منفذا حتي الآن تم افتتاحها خلال المراحل الأربع من المشروع وجار حاليًا استلام طلبات المرحلة الخامسة من المشروع.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سعر زيت الخليط سعر الزيت الخليط المؤتمر الصحفي

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