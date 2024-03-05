جامعة الدلتا التكنولوجية: نهتم بالجانب الابتكاري لتحقيق التنمية المستدامة

قال رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا بمحافظة المنوفية، الدكتور عربي كشك، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالجانب العلمي والابتكاري والتكنولوجي والذي يعد من المتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذي يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة من خلال برامج تكنولوجية معاصرة ومتميزة تُحقق النهضة الشاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء، حصول الجامعة على دعم وتمويل 3 مشروعات من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وقال رئيس الجامعة، إن المشروعات الثلاثة ضمت مشروعا عبارة عن "كرسي كهربائي ذكي لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية" ويهدف إلى إنتاج كرسي كهربائي يعتمد على الأنظمة الذكية لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، ويتضمن المشروع الثاني "وحدة تكييف الهواء بالامتصاص تعمل بالطاقة الشمسية" ويهدف المشروع تصميم وتنفيذ وحدة تكييف هواء محلية الصنع تعتمد على نظام الامتصاص وتعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس الجامعة بأن المشروع الثالث عبارة عن "نظام مبتكر لتوليد الطاقة الكهربية من أمواج البحر" ويهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة خالية من الإنبعاثات الكربونية والمساهمة في تقليل الاحتباس الحراري عن طريق تصميم وتنفيذ نظام مبتكر لتوليد الطاقة الكهربية من طاقة المد والجزر لموج البحر.