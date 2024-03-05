الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نادر مصطفى لـ"صالون التنسيقية": يظل صانع المحتوى هو "الجورنالجى"

جريدة الدستور

قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القارئ هو من يستفيد من الصحافة والإعلام، موضحًا أن الخبرات لسنوات طويلة في الصحافة يجعل صانع المحتوى قادرًا على التعدد.

جاء ذلك مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "تحديات تواجه الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن الهدف الأساسي هو الوعي، مضيفًا أننا أمام منظومة الذكاء الاصطناعي نعمل بالفعل ولكن يظل صانع المحتوى هو "الجورنالجي" الذي يقدم المحتوى.

وأشار عضو مجلس النواب عن التنسيقية إلى أنه يجب على الصحافة أن تتطور وترتدي ثوبًا جديدًا، مضيفًا أن الصحفي مثل الطاهي المحترف وهو قادر على التكيف والتغير، فالصحافة كانت سابقًا تعتمد على "الزنك" ثم تطورت وصولًا لـPDF.

وأدار الصالون مصطفى مسلم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة د. محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف.

النائب نادر مصطفي الصحافة والإعلام المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام وتحديات الرقمنة صانع المحتوى مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب

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