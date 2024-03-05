ما هى أسباب الشعور بالغثيان.. وكيف تتخصلي من هذا الأمر؟

يشير الغثيان إلى الإحساس بالشعور وكأنك قد تتقيأ، على الرغم من أن هذا الإحساس غير مؤلم، إلا أنه قد يكون مزعجًا، ربما سمعت أيضًا أن الغثيان يُشار إليه على أنه اضطراب في المعدة، قد يكون الغثيان مصحوبًا بالقيء، لكنه قد يحدث أيضًا من تلقاء نفسه.

الغثيان شعور شائع وله مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة، يمكن أن يحدث نتيجة لبعض الأطعمة والأمراض والحركات والأدوية، على الرغم من أنه ليس خطيرًا عادةً، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون أحد أعراض حالة أكثر خطورة.

ما الذي يسبب الغثيان؟

غالبًا ما يكون الغثيان أحد أعراض مشكلة أوحالة أوموقف مؤقت ، وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يكون نتيجة لتناول كثير من الطعام أو تناول طعام يهيج معدتك، مثل الأطعمة ذات المذاق القوي أوالغنية بالتوابل، في بعض الحالات، قد يؤدي التسمم الغذائي أو تناول طعام لديك حساسية تجاهه إلى الشعور بالغثيان.

تشمل بعض الأسباب الشائعة للغثيان ما يلي:

دوار الحركة أو دوار البحر

صداع نصفي

الدوار هو إحساس بالدوران الداخلي أو الخارجي

قلق

نوروفيروس، أو أنفلونزا المعدة

الغثيان الصباحي أثناء الحمل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى

التهاب المعدة والأمعاء، أو عدوى معوية

علاجات وأدوية معينة، مثل العلاج الكيميائي للسرطان

الارتجاع الحمضي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، والذي يتسبب في عودة حمض المعدة إلى المريء

تعاطي المخدرات أو الكحول

عادة، لا يكون الغثيان علامة على وجود مشكلة صحية كامنة. ومع ذلك، عندما يكون الغثيان مزمنًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الصداع أو القيء الشديد، فقد يشير إلى حالة أكثر خطورة، مثل:

التهاب المتاهة، أو التهاب الأذن الداخلية

تقرحات هضمية في بطانة المعدة أو الأمعاء أو المريء

التهاب السحايا، وهو التهاب حول الدماغ والحبل الشوكي

انسداد الأمعاء

خزل المعدة، وهي حالة تؤدي إلى إفراغ المعدة لمحتوياتها بشكل أبطأ

التهاب الزائدة الدودية، أو التهاب الزائدة الدودية

مشاكل في الدماغ، مثل الورم أو الإصابة

بعض أنواع السرطان

ابتلاع السم

يحدث الغثيان غالبًا قبل القيء أو التقيؤ مباشرةً، وهو عندما تعود محتويات معدتك للأعلى عبر المريء (الحلق) وتخرج عبر فمك. ومع ذلك، يمكنك أيضًا تجربة الغثيان دون القيء. في حالات نادرة، قد تتقيأ دون الشعور بالغثيان أولًا، على الرغم من أنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، إلا أن القيء والغثيان يحدثان بطرق مختلفة. ويحدث الغثيان عندما يكون هناك اضطراب في إيقاع المعدة، أو الطريقة التي تتفاعل بها الأمعاء والجهاز العصبي المركزي. وفي الوقت نفسه، فإن القيء هو رد فعل يسمح لجسمك بالتخلص من السم أو المادة الضارة أو أي شيء يسبب تهيجًا لمعدتك.

كيفية التخلص من الغثيان

هناك عدة طرق للتخلص من الغثيان. تتضمن بعض التغييرات في نمط الحياة والعلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها:

الجلوس بهدوء وعدم التحرك

الحصول على الهواء النقي

تناول الزنجبيل في المكملات الغذائية أو الأطعمة أوالشاي

شرب الشاي بالنعناع

شرب الصودا

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.