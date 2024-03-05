التموين: اللحوم متوافرة.. ولدينا 5 آلاف رأس ماشية ضمن الاحتياطى الاستراتيجى

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافر اللحوم بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها أكثر من 5 آلاف رأس ماشية ضمن الاحتياطي الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، من خلال مؤتمر فيديو عبر 16 مكتباً من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجية في عدة مناطق في (الجيزة، منوف المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق).