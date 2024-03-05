وزير التموين: زيادة دعم الخبز من 51 إلى 91 مليار جنيه

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المنافذ السلعية والمناطق التجارية حتى يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية، وبالتالي تقليل نفقات نقل المنتجات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للسلع الغذائية.

وأضاف الوزير أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام الماضي، إلى 91 مليار جنيه حاليًا، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريًا للمستفيدين من منظومة الدعم.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق".