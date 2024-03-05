جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 مارس

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٥ من إصدار "الزراعة في كل مصر"، ويوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري في محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٤ مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين مجانيتين، في مركزي البدرشين والصف بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، والهيئة القبطية الإنجيلية، لخدمة أهالي المنطقتين مجاناً، وتم عقد ندوة توجيهية حول الأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم تشكيل لجنة من إدارة التفتيش على اللحوم في المديرية لمراقبة معرض "أهلا رمضان" لمتابعة سلامة اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني وتناسب أسعار السلع والجودة.

وأطلقت مديرية الزراعة في محافظة القليوبية، قافلة توجيهية في مجال الإنتاج الداجني وأهم التوصيات اللازمة، كما تم تنفيذ ندوة توجيهية في مركز طوخ بقرية ميت كنانة، حول أهم العمليات الزراعية التي تجرى على محصول المانجو في هذه الفترة وأهمية الري الحديث في تقليل الإصابة بالفطريات والحشرات، والتوعية بعمليات خدمة الأشجار حتى حصاد المحصول.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية قافلة زراعية بالإدارة الزراعية ببركة السبع، حول تدوير المخلفات الزراعية، والأسمدة الحيوية، والأسمدة العضوية وصناعة الكمبوست، كما تم ازالة عدد (30) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا مع مديري الادارات الزراعية بالمراكز ورؤساء الاقسام، لمتابعة المحاصيل ومكافحة الآفات، كما تم عقد ندوة مكبرة حول الإرشاد الرقمي، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بقرية ابو حجازي التابعة لإدارة بلقاس، حيث تم علاج عدد1915 رأس من الحيوانات والطيور.

وأطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية قافلتين بيطريتين مجانيتين في مركزي مشتول السوق وبلبيس، وتم تقديم جميع الخدمات البيطرية لماشية صغار المربين، بالإضافة إلى شن المديرية 26 حملة تفتيش على 55 سوقًا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وتم ضبط حوالي 8 طن و985 كجم من اللحوم التي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى لحوم مصنعة وكبد ودواجن مفرومة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 230,691 جرعة ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، وترقيم 8790 حيوان. بالإضافة إلى ذلك، شاركت مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية في معرض "أهلا رمضان" ببرج العرب لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتم أيضًا تنفيذ يوم حقل لمحصول القمح في إدارة العامرية بحضور مزارعي المنطقة، حيث تم إعطاء المزارعين التوصيات الفنية الهامة لزراعة المحصول، كما تم إجراء فحص دوري وإشراف ومتابعة رش نخيل حدائق المنتزه، حيث تم رش 35 نخلة ضد انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء.

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، قافلة زراعية للمرور على المزارعين والعمل على توعيتهم وإرشادهم في كيفية التعامل في مكافحه الآفات الحشرية التي تصيب محصول الزيتون والتين، كما عقدت مديرية بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا مع مديري الإدارات الزراعية وممثلي الطب البيطري والمراقبات الزراعية، لمتابعة أعمال حصر الثروة الحيوانية، كما تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر، ومتابعة الزراعات الشتوية، كذلك مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال خطة المكافحة الحقلية، كما تم تكريم مدير المديرية في المؤتمر الختامي لمبادرة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" وذلك تقديرًا للمشاركة المتميزة للمديرية في المبادرة.

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعتها لأعمال زراعة الصوب داخل ديوان المديرية، كذلك تم المرور على الزراعات الشتوية ومتابعة مدى تقدمها وتأثرها بالظروف المناخية الحالية، فضلًا عن المرور لمتابعة اعمال ومشروعات المجالس الزراعية، ومن بينها: منحل انتاج العسل ووحدة تصنيع الالبان والمنتجات الغذائية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الاسبوعية وعرض ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة لمحصول القمح، كما تم عقد ندوة حول التسميد والري في الأراضي الجديدة، ومتابعة الزراعات، فضلا عن استمرار المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو "، كما تم عقد لقاء مع الميسرين من المهندسين الزراعيين لمناقشة التجهيز لمرحلة مدارس الإنتاج الحيواني، ومتابعة المدارس الحقلية الخاصة بالإنتاج النباتي والاستعداد لموسم حصاد الفول ومتابعة مزارع القمح والشعير.

فيما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم ندوة موسعة لمناقشة خطة مكافحة الآفات استعداداً للموسم الجديد وللنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القطن. كما نظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية في مركز طامية. وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط متابعتها لزراعات البنجر في قرية بني عدي بمركز منفلوط. وتم عقد الاجتماع الشهري لمناقشة أهم المستجدات في الأعمال. كما عُقد اجتماع في مديرية الزراعة بمحافظة المنيا مع مديري الإدارات لمناقشة أعمال حصر الثروة الحيوانية. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن شن ٢٣ حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم في جميع مراكز المحافظة خلال شهر فبراير، وضبط طن و١٢٨ كجم من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

ويُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع انفوجرافًا وفيديو بعنوان "الزراعة في اسبوع" لتسليط الضوء على ملخص الأنشطة والجهود في جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء بعنوان "الزراعة في كل مصر" حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي في المحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرًا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تسلط الضوء على الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين، وكذلك تم إصدار "أرقام في الزراعة"، الذي يسلط الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، بالإضافة إلى آخر إصدار لـ MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهي مجلة إلكترونية شهرية تغطي أخبار وأحدث التطورات في القطاع الزراعي.