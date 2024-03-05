الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

برئاسة الوزير.. عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف

الدكتورهاني سويلم
الدكتورهاني سويلم

عقد اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجرى خلال اجتماع الجمعية الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والإيرادات المتوقعة عن هذا العام المالي، وعلق مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التي سيتم أخذها في الاعتبار لتعديل تلك الموازنة.

كما اعتمدت لائحة شئون العاملين ولائحىة العمل بالإدارة القانونية للشركة القابضة للري والصرف بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الصادرة بالقانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للري

وشدد الدكتور سويلم على الالتزام بعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق.

كما أكد أهمية إنهاء الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة من سيادتهم، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للاستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة.

كما التقى الدكتور سويلم بكل من الأستاذ الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.

الجمعية العامة أعضاء الجمعي الدكتور سويلم الدكتورهانى سويلم م وزير الموارد المائية

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