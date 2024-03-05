"كان عينه على خطيبتى".. اعترافات المتهم بقتل صاحب مغسلة بالجيزة

"كان عينه علي خطيبتي من زمان" بهذه العبارة بدأ المتهم بقتل صاحب مغسلة باعتراف تفصيلي عن ارتكاب جريمته أمام النيابة العامة.

وأوضح المتهم انه كان دائما يشعر بوجود نظرات إعجاب من صاحب المغسلة لخطيبته السابقه أثناء خطبتهم، ولكنه لاحظ تغيير في مشاعر خطيبته وطلبت منه الانفصال، وفوجئ بعد انفصالهم بخطبتها لصاحب المغسلة التي يعمل بها، فذهب لمعاتبته وتحول الأمر لمشاجرة بينهما، وقام المتهم عل ى إثرها بخنق المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بقتل صاحب مغسلة؛ بسبب قيام المجني عليه بخطوبة خطيبة المتهم السابقة بمنطقة بشتيل بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب مغسلة مخنوقا، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمغسلة لدى المجني عليه؛ بسبب قيام المجني عليه بخطوبة خطيبة المتهم السابقة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والدراجة النارية ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.