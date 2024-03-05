الإعلامى أنس بوخش يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن أشهر الحلقات وأكثرها تأثيرا (فيديو)

قال الإعلامي أنس بوخش، إن الوقت هو أغلى عملة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، ولذلك، يهتم دائما بإدارة وقته في كل لحظة، ومتى يقول نعم أو لا، فضلا عن تقدير الأشياء التي تستحق حياته، فبمجرد أن يقوم بتقسيم وقته سرعان ما ينجح في تحقيق الأشياء التي يريدها.

وأضاف بوخس، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة "dmc"، أنه لا يحب أن يكون محصورا في صندوق واحد، فهو يملك العديد من المواهب التي يحب استغلالها دائما، مثل رياضة كرة القدم التي توقف عنها بسبب إصابات عدة تعرض لها في الآونة الماضية، وصالون الحلاقة الذي افتتحه، والتأثير على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أنه أنتج حوالي 200 حلقة خلال تقديمه البرنامج الخاص به، ولكنه لا يستطيع أن يحدد أي منها الأشهر والأكثر تأثيرا بالنسبة للجمهور، ولكنه اختار أهم حلقة بالنسبة له، وهي أول حلقاته التليفزيونية مع والدته، موضحا أن هناك العديد من النجوم والمشاهير الذين استضافهم كانوا يملكون الشجاعة الشديدة للحديث عن أسرار شخصية للغاية.