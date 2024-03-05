الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أنس بوخش يكشف لـ"صاحبة السعادة" سر الصنعة وتأقلم الضيوف معه في برنامجه

الإعلامي أنس بوخش
الإعلامي أنس بوخش

قال الإعلامي أنس بوخش، إن هناك العديد من الأشخاص الذين يقولون عنه إنه غامض، ولكنه لا يرى نفسه غامضا، مرجعا السبب إلى تعود جمهور السوشيال ميديا على إظهار المشاهير كل شيء عن حياتهم الخاصة.

وأضاف بوخس، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة "dmc"، أنه في البرنامج الخاص به يسأل فقط، ولا يتكلم كثيرا، وذلك تلقائيا يجعله غامضا في أعين الناس، مشيرا إلى أنه شخص فضولي، وهذا هو سر تأقلم الضيوف والنجوم معه في برنامجه.

وتحدث عن سر الصعنة، قائلا: "كل إنسان في هذا العالم يريد "الفضفضة"، ولكن لأشخاص معينة فقط، وهنا يأتي دور الإنصات وليس السمع فقط، فحين يرى الضيف أن المذيع ينصت لحديثه جيدا ومهتم بكل ما يقوله تلقائيا يأخذ راحته في الحديث عن كل شيء".

أنس بوخش الإعلامي أنس بوخش السوشيال ميديا صاحبة السعادة إسعاد يونس شخص فضولي

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