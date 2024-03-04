كواليس التسريبات العسكرية البريطانية.. انتقاد ألمانيا باعتبارها "لا يمكن الاعتماد عليها"

تعرضت ألمانيا لانتقادات باعتبارها "غير آمنة ولا يمكن الاعتماد عليها" بعد أن سربت بطريق الخطأ أسرارًا عسكرية بريطانية إلى روسيا، حيث اتهم وزير الدفاع السابق بن والاس برلين بأنها "اخترقت" من قبل المخابرات الروسية، بينما قالت شخصيات دفاعية بارزة أخرى إن الخطأ الفادح مثير للقلق للغاية، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتأتي هذه الإدانة بعد أن اعترضت روسيا على مكالمة هاتفية سرية لقائد القوات الجوية الألمانية لمناقشة أسرار عسكرية بريطانية، في خرق أمني كبير.

وأخبر رئيس القوات الجوية الألمانية، انجو هيرتز، ضباط القوات الجوية والجنرال، الذين اتصلوا من غرفته بالفندق، كيف كانت بريطانيا وفرنسا تقومان بتسليم صواريخ Storm Shadows إلى أوكرانيا.

وقال كبار الضباط الألمان أيضًا إن القوات البريطانية "على الأرض" - وهي تفاصيل سرية للغاية وهي خطوة تقول روسيا إنها تظهر أن حلفاء الناتو "يستعدون للحرب".

وذكرت صحيفة التلجراف أن المكالمة التي تم اعتراضها والتي استغرقت 38 دقيقة تم بثها عبر التلفزيون الحكومي الروسي.

تم القبض على جيرهارتز وهو يتحدث مع ضباط في القوات الجوية وجنرال عبر WebEx - وهي منصة دردشة فيديو جاهزة للاستخدام.

وقال المستشار الألماني أدولف شولتس إن التسريب "خطير للغاية" وإن التحقيق جار الآن، لكن سمعة برلين أصبحت الآن على المحك، حيث قال والاس لصحيفة التايمز: "نحن نعلم أن المخابرات الروسية اخترقت ألمانيا إلى حد كبير، لذا فإن ذلك يوضح أنها ليست آمنة ولا يمكن الاعتماد عليها".

كما علق الرئيس السابق للجنة الدفاع بمجلس العموم، النائب المحافظ توبياس إلوود، وأصر على أن التسريب "مثير للقلق على عدد من المستويات".