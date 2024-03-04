الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الشيخ رمضان عبد المعز يدعو المؤمنين إلى التوبة والتقوى (فيديو)

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

نصح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، المؤمنين بأن يكونوا من التائبين الدائمين لله عز وجل، لينالوا رضاه وكرامته، واستند إلى آية من القرآن الكريم تقول: "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون".

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي،  إلى أن الحياة قصيرة والموت محتوم، ولذلك يجب على الناس أن يستغلوا كل لحظة في الإنابة إلى الله والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، فهذه هي التقوى التي تجلب السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة.

وأضاف: "الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة الصادقة بشروطها، والتي تشمل الإقلاع تماما عن الذنب، والندم على فعل الذنب، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى".

لعلهم يفقهون التائبين المؤمنين الداعية الإسلامى رمضان عبد المعز الدنيا والآخرة الذنوب والمعاصى القرآن الكريم التوبة الذنب

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

احذر.. هذه العلامات تدل على نقص مستويات السكر فى دمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: لوجان روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال