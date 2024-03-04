الشيخ رمضان عبد المعز يدعو المؤمنين إلى التوبة والتقوى (فيديو)

نصح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، المؤمنين بأن يكونوا من التائبين الدائمين لله عز وجل، لينالوا رضاه وكرامته، واستند إلى آية من القرآن الكريم تقول: "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون".

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، إلى أن الحياة قصيرة والموت محتوم، ولذلك يجب على الناس أن يستغلوا كل لحظة في الإنابة إلى الله والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، فهذه هي التقوى التي تجلب السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة.

وأضاف: "الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة الصادقة بشروطها، والتي تشمل الإقلاع تماما عن الذنب، والندم على فعل الذنب، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى".