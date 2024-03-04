الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والذي يعقد حاليا في العاصمة الأردنية "عمان"، والذي افتتحه د. بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، بحضور الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وعدد من وزراء الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

في بداية كلمته "القصير"، أشار إلى التعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، والزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة إلى القاهرة، ولقائه أمس بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

القصير استعرض جهود الدولة المصرية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لدعم منظومة الأمن الغذائي، كما تناول أهمية تحفيز التمويل لدول المنطقة بآليات مبتكرة وميسرة لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة. 

كما أشار أيضًا إلى أهمية دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لدورهم الكبير في دعم عملية التحول والتنمية الريفية.

قال وزير الزراعة إنه في ضوء محدودية الموارد الطبيعية والفقر المائي يجب تعظيم استخدامات هذه الموارد وتعظيم محور التوسع الرأسي والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى أهمية التوسع في تطبيقات التحول الرقمي خاصة في مجال الإرشاد الزراعي والممارسات الزراعية التي تحفز وتعظم الإنتاجية. كما أشار إلى الاهتمام بالتوسع في سلاسل القيمة المضافة لضمان مستويات مناسبة من آليات تداول السلع والخدمات، وإلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج التحول الريفي والتنمية الريفية.

استعرض وزير الزراعة بعض المبادرات التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومنها مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من ٦٠٪ من المجتمع المصري، ومعظمهم من القرى والمناطق الريفية، تدعيمًا لعملية التنمية والتحول الريفي. كما أشار إلى إطلاق فخامة الرئيس لمبادرة "حياة كريمة" لأفريقيا على غرار مبادرة "حياة كريمة" في مصر، تدعيمًا للأشقاء الافارقة.

وفي السياق، قال وزير الزراعة إن مصر قدمت ما يزيد عن 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومي والوطني، مطالبًا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين في القطاع، وأن مصر قدمت ما يزيد عن 80% من المساعدات الغذائية الى قطاع غزة من منطلق دورها القومى والوطنى مطالبا الدول بزيادة الدعم  والمساعدات الى إخواننا الفلسطينيين في القطاع.

وأشار القصير إلى ضرورة دعم الاطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة (2022 – 2031) ويدعو إلى التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولًا ومرونة واستدامة، مع دعم المبادرات المؤسسية لمنظمة الفاو (مثل بلد واحد منتج واحد ذو أولوية ومبادرة العمل يد بيد وغيرها).

وفي ختام كلمته، قدم وزير الزراعة الشكر والعرفان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وللدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، وللمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني على كرم الضيافة والتنظيم الناجح للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر.

وفي نفس السياق وأمام الجلسة، تحدث الدكتور شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وأشاد بالجهود التي تقوم بها مصر في دعم منظومة الأمن الغذائي وبالتعاون البناء مع مصر، كما تناول مدير الفاو بكل الاعتزاز والتقدير تشريفه أمس بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في دعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، وأيضًا دور مصر الكبير في دعم الأشقاء في قطاع غزة.

حضر الجلسة الوفد المصري، بما في ذلك السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية لشؤون متعددة الأطراف، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وزير الزراعة يتحدث إمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية

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