الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جمعية المصدرين تطلق "أكاديمية التصدير" بالتعاون مع الصناعة

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

اقيمت الجلسة الحوارية الثانية لجمعية المصدرين المصريين اليوم  تحت عنوان: " الاستثمار من أجل التصدير" والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصري وآليات تذليل العقبات والتحديات التي تقف في طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

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وترأس الجلسة المهندس شادي المنزلاوي عضو مجلس ادارة جمعية المصرين المصريين وبمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، وأحمد سعد نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأوميت جونيل المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لشركة بيكو جلوبال.

كما أعلنت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك على هامش الحفل عن إطلاق اكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادي أولي من برنامج الأفتياس 2.0 – التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الاعمال، وسيدات الأعمال، والخرجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي للتمكين من التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية.

وفى سياق متصل، أكد  المهندس شادي المنزلاوي، بأهمية توسع الاستثمارات في الصناعات المحلية يمكن أن يؤدي إلى تطوير وتحديث القطاعات الصناعية بمصر، وهذا يعزز القدرات التصنيعية والإنتاجية للشركات المصرية، مما يسمح لها بتلبية الطلب الخارجي وزيادة حجم الصادرات.

 

واستطرد قائلًا، أن  يجلب التكنولوجيا والابتكار بالصناعات المحلية  سواء عن طريق التعاون مع شركات أجنبية أو عن طريق تحفيز البحث والتطوير المحلي مما يعزز قدرة الشركات المصرية على تطوير وتصنيع منتجات عالية القيمة وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

 

وأوضح أن  الوصول إلى الأسواق العالميةيستهدف فى بداية الامر  التوسيع  فى قاعدة العملاء والشركاء التجاريين للشركات المصرية كما  يمكن للمستثمرين الاجانب في مصر استغلال شبكات الاتصال والعلاقات التجارية للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع حصتها فيها.

الاستثمار التصدير أجل الجلسة الثانية

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