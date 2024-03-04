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محمد الباز

حوادث

9 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

محكمة
محكمة

حددت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، جلسة 9 مارس الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بـقتل 3 مصرين في قطر؛ وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وفي وقت سابق، قررت نيابة شرق بالقاهرة إحالة «تامر. م» المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة.

واعترف المتهم بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة عقب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.

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وأكد المتهم أمام نيابة شرق القاهرة، أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم خلال العام الماضي، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أيامًا في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.

وتابع المتهم أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له عن فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضي ثم أخبروه أنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأى عمل. 

وأردف: «كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوة البيت فقررت تخديرهم وسرقتهم ثم الهرب»، موضحًا أنه بالفعل اشترى عقارًا منومًا ووضعه للضحايا في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظا بعد فترة واكتشفا أنه يحاول سرقتهما فنشبت مشاجرة حادة بينهم.

وتابع: «كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وأدبحهم، وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين فحاول يضربني بس أنا طعنته بالسكينة».

تم التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية، وتم القبض على المتهم بمطار القاهرة الدولي.

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