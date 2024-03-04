الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس، بطاقة تصميمية 207 آلاف م3 يوميًا، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، من أجل الحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الافتراضي، والحفاظ على واستدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمكونات المحطة المختلفة، واستمعا لشرح من مسئولى المحطة، عن موقف خدمات مياه الشرب فى مركز بلبيس، والذى يقطنه 910 آلاف نسمة، وتتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 370 ألف م3 يوميًا، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كم.

كما استعرض الوزير والمحافظ، نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة "TSM" بمحطة مياه بلبيس، فى التشغيل والصيانة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، حيث أكد مسئولو الشركة أن إجمالى الوفر السنوى نتيجة تطبيق برنامج "TSM" فى محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.

جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية

جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية
فى مستهل زيارته لمحافظة الشرقية تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسئولو الوزارة والمحافظة القابضة للمياه والصرف

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