الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة في سفنكس الجديدة

خلال التفقد
خلال التفقد

زار المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، والوفد المرافق، تفقدية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة، حيث كان في استقباله المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة.

وفي بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن المدينة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ، لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية.

وتفقد مسئولو "الإسكان" خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع محور سفنكس وتوسعته، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه بدلًا من 3 حارات، بنسبة إنجاز للمشروع 80 %، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " مرحلة أولى " بنسبة إنجاز تتخطى الـ 84%، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالى 8 غرف بقدرة 300 ك. ف.أ للمحول الواحد، وتمديد 27305 أمتار طولي من كابلات الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.

كما تفقد مسئولو الإسكان، سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه قطر ( ٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتى محور سفنكس، حيث صدر أمر الإسناد، ويتضمن المشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، ومنها محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة، وشريحة منطقة الخدمات بالمدينة عن طريق خط مياه من مدينة الشيخ زايد.

وفى نهاية الجولة بمدينة سفنكس الجديدة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالمجهود المبذول من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في ضغط وتكثيف الأعمال حرصًا على الانتهاء من المشروعات.

المهندس اشرف فتحى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنمية وتطوير المدن أعمال المرافق بالهيئة الاسكان

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسماء وعناوين 397 مسجدًا بمبادرة "حصن طفلك بالقرأن الكريم" في كفر الشيخ

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

"الحكومة" تلقت 130 ألف شكوى وطلب واستغاثة ديسمبر الماضى

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير