عقد صالون ثقافي لتثقيف الكوادر الطلابية عن الحياة السياسية

قررت مديرية التربية والتعليم في القاهرة إطلاق صالون ثقافي لتوعية طلاب المدارس بالحياة السياسية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إن هذا الصالون هو صالون ثقافي لتثقيف الكوادر الطلابية عن الحياة السياسية والتمكين السياسي للشباب بحضور عدد من نواب مجلس النواب على أن يكون بمجمع مدارس الملك فهد.

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وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم عمل تصفيات نهائية على مستوى المديرية في مسابقة تحدى القراءة العربي للموسم الثامن، برعاية الشيخ محمد بن آل مكتوم، حاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة للعام الدراسي 2023-2024 على مدار خمسة أيام متتالية من الأحد إلى الخميس.

جاء ذلك في إطار فعاليات مسابقة تحدى القراءة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة للموسم الثامن.

وأكدت المديرية في بيان لها، أنه شارك اليوم في التصفيات الإدارات التعليمية الآتية:- المعادي _ المعصرة _ الخليفة _ المطرية _ شبرا _ الزاوية الحمراء _ غرب القاهرة _ البساتين _ منشأة ناصر.