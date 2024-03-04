المشدد 3 سنوات لربة منزل استغلت طفلتها في الظهور على السوشيال ميديا

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد ٣ سنوات لاستخدامها ابنتها في الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعمل فيديوهات والاتجار في البشر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة “ع.ا.م” قامت بالاتجار في البشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات بدائرة قسم السلام.

وأضاف امر الإحالة أن المتهمة تاجرت في ابنتها صاحبة ال ١٠ سنوات بأن اظهرتها في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.