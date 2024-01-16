الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات مشددة لـ"قوادة" في بولاق الدكرور

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتجارها بالبشر في بولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك المتهمة «ثريا.ي»، 48 سنة، ربة منزل، مع آخر "ثري عربي" بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفلة «سهام» بقصد استغلالها جنسيًا، واتفقا على أن تقوم المتهمة الأولى باستقطاب الطفلة المجني عليها وتقديمها للمتهم لممارسة الفاحشة معها نظير أجر مادي.

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ونفاذًا لاتفاقهما الإجرامي أوعزت المتهمة إلى المجني عليها بالحضور إلى شقتها، حيث يوجد المتهم بقصد عرضها عليه لممارسة الرذيلة معها بعد إغرائها بمبلغ من المال مستغلة ضيق حالها، فتمكنا بهذه الوسيلة من استغلالها جنسيًا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجتها المتهمة إلى مسكنها ووسوست لها بممارسة الفحشاء معه مقابل مبلغ من المال فقدمتها للمتهم الذي قام بمواقعتها جنسيًا.

ثري عربي قوادة بولاق الدكرور سلمت قاصر لثري عربي النيابة العامة جريمة الاتجار بالبشر

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