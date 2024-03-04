5 مكملات غذائية لشعر كثيف ومكافحة التساقط.. اعرفهم

هل سئمت من مقاومة تساقط الشعر ورغبتك في إظهار شعرك الكثيف الذي ينضح بالحيوية والصحة؟، لذا يجب أن تعلم أنه يمكن أيضًا تحسين صحة وجمال شعرك من خلال التركيز على نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وكذلك من خلال استخدام تقنيات العناية بالشعر المناسبة، يمكن أن يمنحك الشعر الصحي الثقة التي تأتي مع المزيج الصحيح من العناصر الغذائية والعناية الشاملة بالشعر، لا تنظر أبعد من هذه العناصر الغذائية الحيوية الخمسة، والتي تم اختيارها بعناية لتغذية شعرك من الداخل إلى الخارج وإيقاف تساقط الشعر بنجاح.

وفقا لموقع hindustantimes "فيتامين الشعر"، البيوتين (فيتامين ب7)، ضروري للحفاظ على قوة الشد وسلامة خصلات شعرك، فهو يزيد من تركيب الكيراتين، وهو البروتين الذي يعطي الشعر بنيته، مما يؤدي إلى شعر أكثر كثافة وأكثر سمكا وأقل تكسر وتساقط.

تعتبر أوميجا 3، المتوفرة بكثرة في بذور الكتان وزيوت السمك، مهمة بشكل خاص لدعم الشعر الكثيف والحفاظ على صحة فروة الرأس. فهي تغذي بصيلات الشعر، وتزيد الدورة الدموية في فروة الرأس، وتقلل الالتهاب، مما يجعل الشعر أكثر لمعانًا وقوة نتيجة لذلك.

يرتبط ترقق الشعر وتساقطه بنقص فيتامين د. يساعد هذا الفيتامين الأساسي على التحكم في دورات نمو الشعر وتحفيز بصيلات الشعر، يمكن أن يساعد الحصول على ما يكفي من فيتامين د من المكملات الغذائية أو التعرض لأشعة الشمس في وقف تساقط الشعر وتشجيع نمو شعر أكثر كثافة وصحة.

أحد الأسباب الشائعة لتساقط الشعر، وخاصة عند النساء، هو فقر الدم بسبب نقص الحديد، لكي تتلقى بصيلات الشعر الأكسجين، الذي يدعم نمو الخلايا وإصلاحها، فإن الحديد ضروري، يمكن أن يساعد تناول مكملات الحديد في استعادة نمو الشعر وإعادة بناء الإمدادات المنهكة ويمنحك شعرًا كثيفًا ويوقف تساقط الشعر الإضافي الناتج عن نقص الحديد.

هذا المعدن ضروري للحفاظ على صحة فروة الرأس وتشجيع نمو الشعر الجديد، يعزز الزنك تخليق الكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه خصلات الشعر، ويقلل القشرة والحكة، ويساعد على التحكم في إنتاج الزيت في فروة الرأس، كما تساعد مكملات الزنك على تحسين قوة بصيلات الشعر وتقليل تساقط الشعر وتشجيع نمو شعر أكثر كثافة وصحة.

قبل البدء في أي نظام مكملات جديد، من الضروري التحدث مع مقدم الرعاية الصحية، حيث قد تختلف متطلبات كل شخص اعتمادًا على عدد من المتغيرات، بما في ذلك العمر والجنس والقضايا الطبية الأساسية.