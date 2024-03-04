الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"أمراض النباتات" ينظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور محسن السيد أبو رحاب القائم باعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات، البرنامج التدريبى بعنوان "البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بامراض النبات" بمقر المعهد بالجيزة فى الفترة من الأحد 3/3/2024 حتى الأربعاء 6/3/2024.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير وإشراف دكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بامراض النبات

وأشار مدير المعهد في بيان له اليوم، إلى أن البرنامج تناول، الطرق المختلفه لعمل البصمه الوراثية للحامض النووي DNA، والتي يمكن أن تساعد في تطوير أدوات تشخيص الأمراض، والتي يمكن أن تساهم في الكشف المبكر عن أمراض النبات والوقاية منها. بالإضافة إلى تطوير محاصيل مقاومة للأمراض، ما يمكن أن يساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية وتعزيز الزراعة المستدامة. 

طريقه الفصل الكهربي للبروتين

وتناول أيضًا طريقه الفصل الكهربي للبروتين الذي يساعد في الكشف عن التغيرات التي يحدثها المسبب المرضى، وويستهدف البرنامج تدريب عدد 30 متدرب من الباحثين بمختلف المعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.


ويساهم البرنامج التدريبي في رفع كفاءة الباحثين في استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة والوقاية من الامراض النباتية.

أبو رحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات البيولوجيا الجزيئية بالجيزة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير دكتور عادل عبد العظيم

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