أجندة الدستور الثقافية.. مناقشات روائية ومؤتمرات

مصر والنيل عبر العصور، إحدي فعاليات اليوم الإثنين 4 مارس 2024، والحاشد بالعديد من الأنشطة والأمسيات الثقافية والفنية والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم

في العاشرة صباحا، ولمدة يومين ــ الإثنين والثلاثاء ــ تعقد فعاليات مؤتمر “مصر والنيل عبر العصور”، والذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة، بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة.

ويضم المؤتمر أثنتى عشرة جلسة علمية بمشاركة أكثر من 65 مؤرخ وباحث ومتخصص في مجال الموضوع؛ وتمتد فعالياته على مدار يومي 4 و5 مارس 2024؛ بالمجلس الأعلى للثقافة وكلية الآداب بجامعة القاهرة؛ حيث تنطلق فعالياته في تمام العاشرة من صباح الإثنين الموافق 4 مارس 2024؛ بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتمتد فعاليات اليوم الأول حتى السادسة مساء بقاعات المجلس بالتوازي، فيما تنتقل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثلاثاء 5 مارس 2024 لتعقد بمقر كلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء تحل الكاتبة أليس جابر، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة مجموعتها القصصية “خليل المخاوي”، والصادرة حديثا عن دار الهالة للنشر، وذلك بمقر الورشة والكائن في مقر حزب التجمع بشرق القاهرة شارع الشهيد أحمد منسي.

ويتناول المجموعة بالنقد والنقاش والتحليل كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائى جمال مقار، القاص أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

وفي ذات السياق، تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك، في السابعة مساء، حفل إطلاق ومناقشة رواية “علي يمين القلب”، والصادرة حديثا عن دار العين للنشر، للكاتبة والسيناريست ليالي بدر، وتناقش الرواية الناقدة دكتورة نيفين النصيري.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، ندوة بعنوان “التسرب من التعليم.. المشكلة والحلول”، ويشارك فيها كلا من: دكتور عربي أبو زيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ودكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للترسب التعليمي والمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، ويدير اللقاء دكتورة إبراهيم عبد الله.

وفي السابعة مساء، يعقد بمكتبة تنمية بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة كتاب “قصص الإنبوكس”، والصادر مؤخرا عن دار السراج للنشر، للكاتب شريف أسعد، ويناقش الكتاب الناشر عماد عادلي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تحتفى دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء، على مسرح أوبرا دمنهور بذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجى ورحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال صالون أوبرا دمنهور الثقافي الذى يعقد لقاء مع أحمد الدمنهورى نقيب الموسيقيين بالبحيرة، ودكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى. يتخلله فقرة فنية للفنان إبراهيم نصير يقدم فيها نخبة مختارة من الأغانى التى جمعت الموجى مع حليم ويدير الصالون إيمان مكاوى.

وفي السادسة مساء، يحل الشاعر عبده المصري، في ضيافة جاليري ضي بالمهندسين، في أمسية ثقافية شعرية، لمناقشة ديوانه "الحياة مكانتش أحلى"، والذي فاز عنه المصري بجائزة معرض الكتاب.

هذا ويتناول الديوان بالنقاش والتحليل، كلا من: الشاعر مسعود شومان، والشاعر محمد بغدادي والناقد دكتور حمدي سليمان، ويدير الأمسية الشاعر محمد حربي.

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، احتفالية بمئوية الموسيقار محمد الموجي، وتتحدث فيها دكتورة غنوة الموجي، الأستاذ بأكاديمية الفنون.