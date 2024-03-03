الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

الصحة

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي البشري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتم الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بفيروس الورم الحليمي البشري سنويًا في 4 مارس وهو فرصة سنوية للتثقيف حول فيروس الورم الحليمي البشري والسرطانات المرتبطة به ونصائح الوقاية ضد الفيروس وطرق القضاء عليه.

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ما هو فيروس الورم الحليمي البشري

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو فيروس الحمض النووي، غالبًا لا يظهر أي أعراض ويمكن أن يختفي من تلقاء نفسه، ويمكن أن يؤدي إلى تكوين آفات سابقة للتسرطن، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطانات مختلفة في مناطق مثل عنق الرحم أو الفرج أو المهبل أو القضيب أو الشرج أو الفم أو اللوزتين أو الحلق.

طريقة انتقال العدوى

وكشفت أبحاث عن الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى هي عن طريق الاتصال الجنسي، وتؤثر في الغالب على خلايا عنق الرحم، في حين أن الجهاز المناعي يمكنه عادةً التخلص من معظم حالات العدوى، إلا أن العدوى المستمرة بفيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة يمكن أن تؤدي إلى عدوى عنق الرحم لفترة طويلة وظهور آفات سابقة للتسرطن، و إذا لم يتم علاجها، قد تتطور هذه الآفات إلى سرطان عنق الرحم بسبب التغيرات الجينية وأنشطة الجينات المسرطنة الفيروسية E6 وE7، التي تحفز تكاثر الخلايا وتكوين الأورام. 

 

يذكر أن فيروس الورم الحليمي البشري 16 وفيروس الورم الحليمي البشري 18 مسؤولان عن حوالي 70% من حالات سرطان عنق الرحم، حيث يكون فيروس الورم الحليمي البشري 16 هو السبب وراء ما يقرب من 90% من سرطانات الفم والبلعوم.

انواع الفيروس 

من بين أكثر من 100 نوع مختلف من فيروس الورم الحليمي البشري، يتم تصنيف بعضها على أنها شديدة الخطورة، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان. 

يتم الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بفيروس الورم الحليمي البشري سنويًا في 4 مارس وهو فرصة سنوية للتثقيف حول فيروس الورم الحليمي البشري والسرطانات المرتبطة به ونصائح الوقاية ضد الفيروس وطرق القضاء عليه.

 

فيروس الورم الحليمي البشري فيروس الحمض النووي الفم الاتصال الجنسي تكاثر الخلايا

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