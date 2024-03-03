النيابة الإدارية تعقد ندوة عن كيفية التعامل مع "ذوي الإعاقات غير المرئية"

صرحالمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سميرأن مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، عَقَدَ بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهِمَم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، ندوة حول "كيفية التعامل مع ذوي الإعاقات غير المرئية"، وذلك بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة 21 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من درجة "معاون نيابة" حتي درجة "نائب رئيس هيئة" من مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية المختلفة لأعضاء وعضوات النيابة الإدارية

وحاضر بالندوة الدكتور أحمد السيد عبد المنعم - مدير مركز الإرشاد النفسي بجامعة "عين شمس"، حيث ناقشت الندوة التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة، وأنواع الإعاقات، وطرق التعامل مع الفئات المختلفة.