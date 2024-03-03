انطلاق مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة بمكتبة مصر العامة

انطلقت فعاليات مهرجان ومعرض دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة تحت شعار "بالكاريكاتير عبري.. هتقدري" الأحد، الذي تنظمه مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتنسيق مع محافظة البحيرة وبدعم من معهد جوته "برنامج خارج حدود العاصمة"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور بالبحيرة، وبحضور رسامة الكاريكاتير الفرنسية كريستين تراكس.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عبدالله الصاوي، في تصريح صحفية، إن اللجنة العليا للمهرجان قامت باختيار الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات المصريات لتكون شخصية المهرجان، ودولة فرنسا لتكون ضيف شرف المهرجان في دورته الأولى، لافتا إلى أنه تم اختيار شخصية بنت البلد أحد أهم وأشهر الشخصيات الكاريكاتيرية لرسام الكاريكاتير الراحل محمد عبدالمنعم رخا لتكون تميمة المهرجان.

أشار إلى أن المعرض يضم مجموعة نادرة من الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة والتي تعرض في معرض عام لأول مرة، لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصري وهم جوان سِنتيس، على رفقي، صاروخان، رخا، زهدي العدوي، طوغان، جورج البهجوري، مصطفى حسين وغيرهم وكذلك مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقش قضايا المرأة وعدد من البورتريهات الكاريكاتيرية للرائدة الصحفية منيرة ثابت شخصية المهرجان، بريشة أكثر من 100 رسام من 35 دولة عربية وأجنبية إلى جانب مجموعة من الرسامين المصريين.

وأضاف أن المعرض يضم أيضا نتاج الورش المجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير والمرج خيط التي نظمتها مبادرة الكاريكاتير للجميع التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ضمن أنشطة وفعاليات المهرجان بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ومركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، وشاركت فيها أكثر من مائة طالبة، وحاضر فيها رسامين محترفين في حدث استثنائي تشهده مدينة دمنهور للمرة الأولى.