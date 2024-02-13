الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. البيت الروسي يحتفى بفنان الكاريكاتير سمير عبد الغني

سمير عبد الغني
سمير عبد الغني

ينظم البيت الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم والجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومنصة إيجيبت كارتون معرض كاريكاتير للفنان سمير عبد الغني بعنوان "عالم سمسم" وذلك في السادسة من مساء الخميس بقاعة المعارض بالبيت الروسى.

يفتتح المعرض مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر والفنان مصطفى الشيخ رئيس جمعية الكاريكاتير، بحضور رسام الكاريكاتير الكبير محمد حاكم والفنان فوزى مرسى الامين العام لجمعية الكاريكاتير وشريف جاد رئيس جمعية الخريجين ونخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

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ويضم المعرض أكثر من 40 عملًا كاريكاتيريًا  للفنان سمير عبد الغني، تتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية المختلفة بطريقة ساخرة ومبهجة،  كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات للفنان سمير عبد الغني رسمتها أنامل 26 فنانا من مصر والسعودية والبحرين والعراق، ومنهم الفنانون؛ جورج بهجوري، أحمد علوي، حسن فاروق، حسن داود، فتحي علي، محمد عبد الجليل،  أدهم لطفي، ماهر دانيال، أسامة أبو صبا، خضر حسن، محمود أسعد، علي الصميخ، كمال جبر، نورا مكرم، هاني عبد الجواد، غادة مصطفى، أحمد الدندراوي، محمد فتحي، أحمد سمير فريد، أمين الحبارة، مروة إبراهيم، ياسمين جمال، شيماء الشافعي، إنجي محمود، رباب إبراهيم، علي علاوي.

البيت الروسى بالقاهرة متحف الكاريكاتير بالفيوم منصة إيجيبت كارتون سمير عبد الغنى عالم سمسم مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية والفنان مصطفى الشيخ رئيس جمعية الكاريكاتير

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