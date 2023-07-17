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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 50 دولة.. ناصر فى معرض كاريكاتير بالبيت الروسى

ناصر حبيب الملايين
ناصر حبيب الملايين

ينظم البيت الروسي بالقاهرة احتفالية ومعرض بعنوان "ناصر حبيب الملايين"، بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع "لمؤسسة عبدالله الصاوي"؛ للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ومدونة نفرتيتي؛ احتفالًا بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو وقائدها جمال عبدالناصر، بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة في السابعة مساء الخميس 20 يوليو الجاري.

أشار الفنان عمر صديق، قوميسير المعرض، إلى أن المعرض هو نتاج مسابقة دولية كبرى في مجال البورتريه الكاريكاتيري، عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أطلقتها مدونة نفرتيتي، بالتعاون مع موقع الكاريكاتير السوري في شهر مايو الماضي، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه عبدالناصر، نصير الفقراء وحبيب الملايين.

وتابع صديق شارك في المسابقة أكثر من 150 رسامًا، من أكثر من 50 دولة ويضم المعرض أكثر من 100 بورتريه كاريكاتيري، للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بريشة مجموعة من أهم وأشهر رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب والأجانب.

وصرح الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بأن المشروع يشارك في المعرض بمجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية النادرة لعبدالناصر، بريشة عدد من رواد فن الكاريكاتير المصري منهم على سبيل المثال لا الحصر صاروخان، طوغان، بهجوري، بهجت عثمان، رجائي ونيس، وما يميز تلك الرسوم أن غالبيتها رسمت في حياة عبدالناصر، وتعرض في هذا المعرض لأول مرة.

من جانبه، أشار مرد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر إلى أن الرئيس عبدالناصر شخصية أسطورية كان له الفضل في بناء أساس قوي للعلاقات المصرية الروسية، حيث تم تنفيذ العديد من الإنجازات وهو ما تواصله روسيا اليوم مع القيادة السياسية المصرية حاليًا.

وأضاف جاتين أننا اعتدنا في البيت الروسي علي تنظيم العديد من الأنشطة حول هذه الشخصية التاريخية جمال عبدالناصر.

مشروع ذاكرة الكاريكاتير

يعد مشروع ذاكرة الكاريكاتير واحدًا من أبرز مشروعات حفظ وإتاحة التراث الثقافى بكافة أشكاله، ومن بين إنجازات المشروع اكتشاف رسوم كاريكاتيرية نادرة لمجموعة من رواد فن الكاريكاتير المصري منهم: جوان سِنتيس، على رفقى، جرومانوس، إيهاب خلوصى، محمد عبدالمنعم رخا، زهدى العدوى، عبدالسميع عبدالله، وأحمد طوغان.

ناصر حبيب الملايين مشروع ذاكرة الكاريكاتير مؤسسة عبدالله الصاوي الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو الفنان عمر صديق

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