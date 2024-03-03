الأحد 03 مارس 2024
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عالم

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى مع وفد الكونجرس الأمريكى برام الله

محمد اشتية
محمد اشتية

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضم السيناتور كوري بوكر، والسيناتور مايكل بانيت.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة الولايات المتحدة إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار، والعمل لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية.

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وقال أشتية إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو"، عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن، يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي.

وطالب الولايات المتحدة بعدم استخدام الفيتو ضد الطلب الفلسطيني للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيًا أمريكا إلى اعتراف ثنائي بفلسطين كدولة، وأن يكون الاعتراف بداية لحل سياسي وليس نتيجة لعملية سياسية غير مضمونة، لعدم وجود شريك في إسرائيل.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: قطاع غزة يواجع كارثة إنسانية غير مسبوقة

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبحاجة لخطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.

كما دعا الولايات المتحدة إلى إعادة تمويل أونروا التي تسهم في إغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين، في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل جميع أشكال الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع والتدمير.

ووضع أشتية الوفد في صورة اعتداءات الاحتلال بالضفة التي تعاني أيضًا من العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، مؤكدًا أن إنعاش السلطة يعني تمكينها من القيام بدورها وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

 

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