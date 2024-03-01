الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

العشائر الفلسطينية تشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

غزة
غزة

قدمت الهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم تأل جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.

وثمن المصري جهود الهلال الأحمر المصري والذي يبذل جهودًا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وكشف مفوض عام العشائر أنه من خلال تواصله مع الجهات المعنية في مصر قد لمس منهم الحرص الشديد والبحث عن كل السبل في محاولات إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية إلى المحتاجين من اهلنا في قطاع غزة

وأضاف المصري أن الجهود المصرية لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتحشيد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، ضحايا العدوان الإسرائيلي المجرم، وقدمت نحو 80% ممن المساعدات الموجهة لاهلنا في غزة واقامت عدد من المخيمات لايواء النازحين بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية  .

وأكد المصري أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثمن عاليًا الجهود المصرية الخالصة في إغاثة وايواء اهلنا في قطاع غزة

وحمل المصرى حكومة المجرمين الصهاينة المسئولية عن منع ادخال المواد الغذائية والطبية وكافة المستلزمات الضرورية من وقود وغيره، إلى جانب حرب الابادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونى في قطاع غزة والعمل على قتل الفلسطينيين بكافة أنواع الأسلحة وكذلك تجويع الفلسطينيين.

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