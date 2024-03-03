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مصر

توقيع الكشف على 360 شخصا ضمن قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور هشام بكر هارون إنه تم توقيع الكشف الطبي على 360 حالة مرضية، وإجراء 17 عملية جراحية خلال اليوم الثاني للقافلة الطبية المجانية التابعة لإحدى الجمعيات بمستشفى الداخلة العام.

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وأوضح وكيل الوزارة - في بيان، اليوم الأحد - أن القافلة قدمت خدماتها بمستشفى الداخلة العام في تخصصات "الباطنة والجهاز الهضمي، الجراحة العامة، جراحة عظام، جراحة أطفال، سكر وغدد صماء"، مؤكدا استمرار القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياه كريمة" على مستوى القرى.

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وأكد أن الخدمات الصحية في الوادي الجديد تعتمد بشكل كبير على القوافل الطبية التي تتم من خلال الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي نجحت في تقديم خدمات طبية متميزة، وخاصة مبادرة "حياة كريمة".

وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام بكر هارون الكشف الطبى قافلة الطبية مستشفى الداخلة العام

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