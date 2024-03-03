الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عقد الاجتماع التحضيري للجنة المصرية السعودية في الرياض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عُقد الاجتماع التحضيري الفني للجنة السعودية المصرية المشتركة، برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية بالسعودية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية الدكتورة أماني الوصال، وذلك اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

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وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الاجتماع يهدف إلى الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة وتسجيل محاضر الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، وحصر المعوقات والتحديات، ورفعها بالحلول المقترحة ومتابعتها.

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يأتي هذا الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل بين مصر والمملكة لتوثيق الروابط الأخوية، وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستوى أعلى، والمساهمة في تعزيز التجارة بين البلدين.

يذكر أن الدورة الـ17 للجنة السعودية المصرية المشتركة، المُنعقِدة خلال عام 2021، أسهمت في توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت السبعة مليارات دولار، فضلًا عن توقيع 16 مذكرة تفاهم وبرامج تعاونية فنية، بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الفنية.

السعودية المصرية المشتركة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية وزارة الصناعة والتجارة المصرية الدكتورة أماني الوصال

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