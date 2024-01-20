السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطبى للقوات المسلحة" بالإسكندرية يستضيف خبيرًا عالميًا فى أمراض الكبد

المجمع الطبي للقوات
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية الأستاذ الدكتور طارق حسنين، (أمريكي الجنسية)، أستاذ أمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 حتى 17 فبراير.

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادة التخصصية أيام (الأحد- الإثنين- الأربعاء) للعسكريين والمدنيين من كل أسبوع، في الفترة الصباحية، وأيام (السبت- الإثنين- الأربعاء) للمدنيين فقط بالعيادة المسائية، من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء.

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية الدكتور طارق حسنين أمراض الكبد جامعة كاليفورنيا – العيادة التخصصية

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