"الطبى للقوات المسلحة" بالإسكندرية يستضيف خبيرًا عالميًا فى أمراض الكبد

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية الأستاذ الدكتور طارق حسنين، (أمريكي الجنسية)، أستاذ أمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 حتى 17 فبراير.

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادة التخصصية أيام (الأحد- الإثنين- الأربعاء) للعسكريين والمدنيين من كل أسبوع، في الفترة الصباحية، وأيام (السبت- الإثنين- الأربعاء) للمدنيين فقط بالعيادة المسائية، من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء.