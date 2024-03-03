غدًا.. صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفي بذكرى ميلاد الموجي ورحيل العندليب

تحتفي دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور لمياء زايد، بذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجي ورحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، من خلال صالون أوبرا دمنهور الثقافي، في السابعة مساء غدٍ الاثنين، على مسرح أوبرا دمنهور.

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم، أنه من المقرر أن يستضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي كلا من نقيب الموسيقيين بالبحيرة أحمد الدمنهورى، وأستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني الدكتور أشرف عبد الرحمن، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم فقرة فنية للفنان إبراهيم نصير خلال الصالون يقدم خلالها باقة مختارة من الأغاني التي جمعت الموجي مع حليم، ويدير الصالون الثقافي إيمان مكاوي.



ونوهت الأوبرا إلى أن الصالون الثقافي يأتي في إطار الاحتفاء برموز المبدعين، وضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح المهمة للإبداع المصري الخالص.