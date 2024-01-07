الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. أمسية شعرية لـ6 مبدعين على مسرح أوبرا دمنهور

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور

استمرارا لفعاليات وزارة الثقافة المتنوعة وضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تعقد امسية مع شعراء دمنهور، مساء غدا الإثنين، وذلك بمشاركة كلا من محمد عسكر، سامح رخا، محمود عبد المنعم، مها الغنام، أحمد حمزة، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

روائع المبدعين على مسرح أوبرا دمنهور 

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، وتديرها الشاعرة مسعودة جاد الله، ويتخللها فقرة فنية يؤديها الشاعر إبراهيم نصير.

تحقيق العدالة الثقافية بمختلف المحافظات

وكانت قد أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على أهمية دور الثقافة التى تمثل مراكز إشعاع ثقافية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بمختلف المحافظات، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة والمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

الجدير بالذكر أن دار أوبرا دمنهور، تحتضن الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، فى إطار الاهتمام بالوعي لدى الاطفال أيضا إذ تم مؤخرا عرض العرائس "أكتوبر الذهبي" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس وإخراج رضا حسنين، في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح أوبرا دمنهور، ورفع المسرح لافتة كامل العدد، ونال إشادة الجمهور والنقاد.

ومن قبلها استضاف مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج البيت الفني للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس، الحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين والذي تم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال المختلفة والمتنوعة بأحد الموالد الشعبية.

أوبرا دمنهور أمسية شعرية أمسية ثقافية مسرح أوبرا دمنهور غدا

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