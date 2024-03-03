الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

باحثة اجتماعية عن القاصرين المتهمين بقتل يمني: "ضحايا تفكك أسري"

محكمة
محكمة

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم على تقرير الحالة الاجتماعية للمتهمين القاصرين المتورطين في قتل المسئول اليمني.

وقالت الباحثة الاجتماعيةالتي أعدت التقرير أن «عبد الرحمن وسهير» متهمين قاصر دون السن القانوني متزوجين عرفي ويقيمون لدى المتهم الأول  موضحة أنهما ضحايا تفكك آسري وتنشئة اجتماعية خاطئة، وتابعت الباحثة أن عبد الرحمن ضحية التفكك الأسري فعائلته انفصلت منذ كان بعمر الخمس سنوات ويعمل خراط أو سائق توك توك بيومية ٥٠ جنيه، وسهير ضحية زواج والدتها من آخر وتعمل بائعة مناديل للإنفاق على نفسها وطالبت بوضعهما إحدى المؤسسات العقابية.

ومن ناحية أخرى سمحت هيئة المحكمة بحضور وسائل الإعلام، حيث أنكر المتهمون ارتكاب الواقعة وتحدثت المتهمة الخامسة قائلة: «أقسم بالله ما اعرف حاجة عن الليلة دي ولا اعرف الناس دول ».

كانت أجلت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة لجلسة ٦ مارس للإطلاع.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

جنايات الجيزة قتل المسئول اليمني المسئول اليمني وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حادث

مواد متعلقة

11 مارس.. جنايات بورسعيد تُحاكم 3 طلاب سرقوا "جوالين من الثوم" بالإكراه

الأكثر قراءة

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

مصطفى كامل يتدخل للتهدئة بين أهل أرملة حلمى بكر وليلى الشبح

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين