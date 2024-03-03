باحثة اجتماعية عن القاصرين المتهمين بقتل يمني: "ضحايا تفكك أسري"

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم على تقرير الحالة الاجتماعية للمتهمين القاصرين المتورطين في قتل المسئول اليمني.

وقالت الباحثة الاجتماعيةالتي أعدت التقرير أن «عبد الرحمن وسهير» متهمين قاصر دون السن القانوني متزوجين عرفي ويقيمون لدى المتهم الأول موضحة أنهما ضحايا تفكك آسري وتنشئة اجتماعية خاطئة، وتابعت الباحثة أن عبد الرحمن ضحية التفكك الأسري فعائلته انفصلت منذ كان بعمر الخمس سنوات ويعمل خراط أو سائق توك توك بيومية ٥٠ جنيه، وسهير ضحية زواج والدتها من آخر وتعمل بائعة مناديل للإنفاق على نفسها وطالبت بوضعهما إحدى المؤسسات العقابية.

ومن ناحية أخرى سمحت هيئة المحكمة بحضور وسائل الإعلام، حيث أنكر المتهمون ارتكاب الواقعة وتحدثت المتهمة الخامسة قائلة: «أقسم بالله ما اعرف حاجة عن الليلة دي ولا اعرف الناس دول ».

كانت أجلت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة لجلسة ٦ مارس للإطلاع.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.