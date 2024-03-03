الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

علامات تدل على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

ارتفاع مستوى الكوليسترول
ارتفاع مستوى الكوليسترول

تعتبر مشكلة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أحد التحديات الصحية الشائعة التي يواجهها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر الكوليسترول مركب دهني يلعب دورًا هامًا في عمليات الجسم، ولكن عندما يكون مستواه مرتفعًا بشكل غير طبيعي، قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية. ومن هنا، يأتي دور الوعي بالعلامات التي قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.

وخلال السطور التالية، نستعرض بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تدل على ارتفاع الكوليسترول، والتي ينبغي على الأفراد الانتباه إليها والاستجابة لها بشكل مناسب. سيتم تحليل كل علامة على حدة، بما في ذلك الأعراض المعتادة والتغيرات في الصحة العامة التي قد ترتبط بارتفاع الكوليسترول. 

إضافة إلى ذلك، سنناقش أيضًا كيفية التشخيص المبكر والوقائية لهذه المشكلة الصحية، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها للسيطرة على مستويات الكوليسترول والحفاظ على الصحة العامة.

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علامات ارتفاع الكوليسترول:

آلام في الصدر

 قد تشعر بآلام أو ضيق في الصدر نتيجة لتراكم الكوليسترول في الشرايين.

ضيق التنفس

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول مصحوبًا بضيق التنفس، خاصةً أثناء النشاط البدني.

آلام في الأطراف

 قد تشعر بآلام في الساقين نتيجة لضيق الشرايين المؤدي إلى الأطراف.

نقص التركيز

 قد تشعر بضعف في التركيز أو توهج في الرؤية نتيجة لاضطرابات في تدفق الدم إلى الدماغ.

زيادة الوزن

 يمكن أن يساهم ارتفاع الكوليسترول في زيادة الوزن، خاصةً في منطقة البطن.

ظهور تقرحات جلدية

قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى ظهور تقرحات جلدية تسمى "زيانثوما" في الجلد.

التشخيص المبكر لارتفاع الكوليسترول يمكن أن يتم من خلال الخطوات التالية:

الفحص الطبي الدوري: يُعتبر الفحص الطبي الروتيني لضغط الدم وفحص الكوليسترول جزءًا أساسيًا من العناية بالصحة العامة. يمكن للطبيب قياس مستويات الكوليسترول في الدم وفحصها بشكل منتظم للكشف عن أي تغيرات.

تحليل الدم: يتم إجراء تحليل دم لقياس مستويات الكوليسترول الكلي والدهنيات الثلاثية والكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول السيء (LDL). يتم تحليل هذه النتائج لتقدير مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فحص الكوليسترول في الصباح الباكر: يُفضل إجراء فحص الكوليسترول على معدة فارغة، ويفضل في الصباح الباكر بعد الصيام لمدة 9-12 ساعة للحصول على نتائج دقيقة.

عوامل الخطر: يجب على الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، والنشاط البدني الضعيف، إجراء فحوصات الكوليسترول بانتظام.

التاريخ العائلي: يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول الاهتمام بتحليل مستويات الكوليسترول بانتظام، حتى في سن مبكرة

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