قصر ثقافة روض الفرج يشهد انطلاق ورش الأسبوع 30 لأطفال المحافظات الحدودية

شهد قصر ثقافة روض الفرج، السبت، انطلاق ورش الأسبوع الـ 30 لمشروع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 9 مارس الحالي تحت شعار "يهمنا الإنسان".

دور قصور الثقافة في اكتشاف وتنمية المواهب من الأطفال

استهلت الفعاليات بكلمة لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، رحبت خلالها بالأطفال ومشرفيهم ومدربي الورش، موضحة برنامج الزيارات المزمع للأسبوع الثقافي، وتحدثت عن دور قصور الثقافة في اكتشاف وتنمية المواهب من الأطفال.

وقد بدأت مشاركة الأطفال في ورش الأسبوع المتنوعة ومنها ورشة تعلم كتابة القصة القصيرة للكاتب وليد كمال، الشعر وإلقائه للشاعر محمود الحلواني، الفنون التشكيلية والتصميم الفني للفنان وائل عوض، الخط العربي للفنانة أميرة سعد، بجانب ورش لإعادة تدوير خامات البيئة للمدربة نجوى عبد العزيز، وتعليم المصنوعات الجلدية للمدربة إيمان أحمد، والأركيت الخشبي للمدرب حسني إبراهيم، مع تعليم الشنط بالشبك مع نجلاء شحاتة والخرز لمنى عبد الوهاب.

كما بدأت مشاركة الأطفال في ورشة الموسيقى مع الفنان ماهر كمال وصناعة الفيلم للمخرج حامد سعيد، وورشتي المسرح البشري مع المخرج محمد طوبجي، والأسود للفنان مصطفى إسماعيل.

يقام الأسبوع ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي وفرع ثقافة القاهرة، ويشارك به 200 طفل من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع أطفال من القاهرة، وانطلقت فعالياته صباح أمس السبت بزيارة لمتحف محمود مختار.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.