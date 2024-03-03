عاجل.. اعتقال 8 أشخاص فى اقتحام مصنع للمواد الكيميائية في فرنسا

قالت السلطات الفرنسية، أمس السبت، إن عدة مئات من المتظاهرين اقتحموا مصنعًا مملوكًا لمجموعة أركيما ​​للكيماويات بالقرب من ليون في جنوب شرق فرنسا يوم السبت للاحتجاج على التلوث المزعوم من الموقع وتم اعتقال ثمانية أشخاص.

وكتب مسؤول حكومي في منطقة أوفيرني-رون على موقع X: 'نفذ نشطاء متطرفون عملًا ضد شركة أركيما ​​في بيير بينيت في وقت مبكر من بعد الظهر... تدخلت الشرطة بسرعة لمنع وقوع أضرار وتم بالفعل اعتقال ثمانية أفراد'.

وأظهرت لقطات فيديو من حركة المناخ “Extinction Rebellion” على “X” ومن تلفزيون “BFM” نشطاء يرتدون ملابس بيضاء يقتحمون الموقع، ويكتبون كلمة 'قتلة' بالطلاء الأحمر على الجدران ويكسرون الأبواب والمواد للفت الانتباه إلى تصريف مواد متعددة “الفلورو ألكيل” غير قابلة للتحلل الحيوي.

وفي بيان أدان هذا العمل، قالت شركة أركيما ​​إن فرقها تقوم الآن بتفتيش الموقع للتأكد من أنه آمن وكذلك تقييم الأضرار.