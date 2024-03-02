"حماس" تنفى تقاضى مصر دولارات من العابرين الفلسطينيين: "شائعات صهيونية"

نفى طاهر النونو، متحدث حركة حماس، تقاضي شركة هلا أو المعبر المصري آلاف الدولارات من العابرين الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار دخول المساعدات لمنطقة الجنوب.

ووصف متحدث حركة حماس، خلال مداخلة ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، هذه الشائعات بأنها استهداف للدور المصري الواضح في القضية الفلسطينية، الذي يعد الدور الوحيد الثابت والأقوى في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه شائعات صهيونية يروجها وكلاء إسرائيل والكارهون للدور المصري.

وأضاف "النونو": "الدولة المصرية شريك لنا ودائم، فهي لم تقصر يومًا تجاه شعبنا"، محذرًا من الاستماع للشائعات التي يبثها الاحتلال لبث الفرقة بين الدولتين.