السبت 02 مارس 2024
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سياسي

"ادعم نقابتك": البطلان يحوم حول انتخابات نقابة المحامين.. ولا بد من تحصينها

عبد المجيد جابر
عبد المجيد جابر

طالب عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس النقابة على مقعد استئناف القاهرة، نقيب ومجلس نقابة المحامين بضرورة العمل على تحصين انتخابات مجلس النقابة المقررة السبت القادم من الطعون، من خلال الالتزام بصحيح القانون والقواعد المستقرة في شأن الانتخابات.

 

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طعن قضائى يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين واستبعاد جميع المرشحين

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نقيب المحامين يشكل لجنة قانونية لمعاونة مجلس النقابة فى طعون الانتخابات

 

وقال جابر، في بيان له، إن المتابع لظروف الانتخابات والأحكام الصادرة بحقها وتعامل مجلس النقابة معها، يتأكد بشكل لا يقبل الشك من أن مصير كل ذلك هو بطلان انتخابات نقابة المحامين وهو ما يدخل النقابة في دوامة ومصير غير معروف ينتج عنه ضرر بالغ لأعضاء الجمعية العمومية وأيضا إهدارًا لأموال المحامين.

وأشار إلى ضرورة إعادة دراسة الموقف بشكل قانوني بحت واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سد ثغرات الطعن على الانتخابات، مطالبا المرشحين والحريصين على إقامة الطعون بالعمل على إعلاء المصلحة العامة وإبعاد شخصنة الأمور عن التحكم.

واختتم أنه لا بد أن يهدف الجميع مصلحة النقابة واستقرار أوضاعها دون أي حسابات شخصية، خاصة وأن السيناريوهات التي تلوح في الأفق تؤكد دخول النقابة في نفق مظلم.

 

 

نقيب المحامين يشكل لجنة قانونية لمعاونة مجلس النقابة فى طعون الانتخابات
 

أصدر عبدالحليم علام،  نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية، تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

 

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

ونص القرار على تشكيل لجنة قانونية من عصام الإسلامبولي وثروت الخرباوي والدكتور مصطفى السعداوي وإبراهيم عبدالعزيز سعودي، تكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، على أن يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من المحامين وأساتذة القانون. 

عبد المجيد جابر ادعم نقابتك استئناف القاهرة نقابة المحامين الانتخابات

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