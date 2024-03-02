رئيس النادي الدبلوماسي الدولي بالكويت تشيد بالتعاون مع الهلال الأحمر في تقديم مساعدات لغزة

أشادت الرئيس التنفيذي للنادي الدبلوماسى الدولي بالكويت، حرم سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت غادة شوقي، بالتعاون القائم بين النادي والهلال الأحمر الكويتي في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة.

وأعربت غادة شوقي - اليوم السبت، خلال المعرض الخيري "بازار الجود"، الذي نظمة النادي الدبلوماسي الدولي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي - عن شكرها وامتنانها لمشاركة السفيرات وزوجات السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت، وكذلك على مشاركة القطاع الخاص الكويتي في إنجاح البازار بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي، مؤكدة إن هذا البازار يعتبر رسالة حب وتضامن من المجتمع الدولي لدعم أطفال غزة.

من جانبها قالت الرئيس الفخري للنادي الدبلوماسي الدولي - الكويت الشيخة ريما الصباح إن هذه الرسالة الإنسانية نابعة من المبادئ الراسخة والثابتة لدولة الكويت وسجلها الزاخر بالعطاء رسميا وشعبيا.

وقالت إن اسم الحفل الخيري (بازار الجود) يعكس أسمى صفات الشعب الكويتي الأصيل بجوده وكرمه وسعيه الدائم للخير، مضيفة أن "تجمعنا الخيري اليوم يأتي في ظل ظروف أليمة ومآسي إنسانية في قطاع غزة تدمي قلوبنا جميعا لجرائم ترتكب بحق الأبرياء الفلسطينيين أطفالا ونساء ورجالا".

وذكرت أن "تجمع اليوم بمثابة رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني"، داعية أن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح.

من جانبها أشادت حرم وزير الخارجية الكويتي الرئيسة الحالية لمجلس ادارة النادي الدبلوماسي الدولي "لنا العيار"، بالدور البارز الذي تقوم به السفيرات وعقيلات رؤساء البعثات التمثيلية في الكويت وزوجات سفراء دولة الكويت وجميع أعضاء النادي الدبلوماسي الدولي في دولة الكويت وإسهاماتهن في تعزيز الروابط العميقة بين دولة الكويت والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

وأثنت "العيار" على مستوى العلاقات المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت وشعبها مع كل الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها وما توصلت إليه هذه العلاقات من تميز ورقي على جميع الأصعدة؛ الأمر الذي جعل دولة الكويت تعتلي مكانتها المرموقة بالمجتمع الدولي.

وقالت إن "البازار" يعبر عن عمق الروابط الإنسانية التي تجمع الدول والشعوب ونصرة المستضعفين والمنكوبين، داعية المولى - عز وجل - أن يديم على دولة الكويت الخير والبركات، وأن يحفظ الشعب الفلسطيني الشقيق وأطفال قطاع غزة، وأن يرفع عنهم هذا البلاء.

من جانبها، قدمت حرم سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت نائبة رئيسة النادي الدبلوماسي الدولي - الكويت ورئيسة لجنة (بازار الجود) ريما الخالدي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الكويت، وعلى رأسها أمير الكويت على الدعم المتواصل والدائم الذي تقدمه دولة الكويت لدولة فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة.

من ناحيتها أكدت حرم السفير صلاح البعيجان الممثلة عن زوجات السفراء الكويتيين في النادي الدبلوماسي الدولي - الكويت الدكتورة سحر الرفاعي أن (بازار الجود) ليس مجرد عنوان لسوق خيري اعتيادي، ولم يكن اختيار هذا العنوان وهذا التوقيت عبثا.

وقالت "أردنا تسجيل موقف تعاطفي تجاه الأحداث المؤلمة التي تحصل في غزة الحبيبة؛ فرغم احتفالاتنا في الأعياد الوطنية الكويتية إلا أن فرحتنا ناقصة ولم ننس الوقوف والتضامن مع المرأة والطفل في فلسطين".

وأضافت "سعداء بالتعاون والمرونة والايجابية التي لمسناها كردود أفعال من جميع المشاركين بل ورواد (بازار الجود)؛ وهذا ليس بغريب على أهلنا أهل الكويت فالقضية الفلسطينية حاضرة في قلوبهم ويتوارثها أبناؤنا جيلا بعد جيل ولله الحمد، وكلي أمل بأن يبقى (بازار الجود) لسنوات متتالية كظاهرة انسانية تضامنية غير مسبوقة فإن له أبعادا ثقافية واجتماعية وخيرية تمتد لجميع أنحاء العالم".

من جانبها أعربت حرم سفير أرمينيا لدى دولة الكويت وعضوة اللجنة المنظمة لـ (بازار الجود) الدولي الخيري تالار كازانجيان - في تصريح - عن احترامها العميق لروح التعاون الذي ظهر جليا خلال الاستعدادات لهذا البازار، قائلة "هذا الحدث دليل حي على قدرة المجتمع الكويتي والدولي للتضامن تحت راية الإنسانية".

يذكر أن النادي الدبلوماسي الدولي - الكويت هو ناد نسائي اجتماعي غير سياسي يضم السفيرات ورئيسات البعثات وعقيلات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى دولة الكويت بالإضافة إلى زوجات سفراء دولة الكويت العاملين حاليا في ديوان عام وزارة الخارجية.

ويقوم النادي بتنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الشقيقة والصديقة.