السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المخدرات تقود عاطلًا للحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف ببنى سويف

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنى سويف، لمعاقبة عاطل بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطى الحشيش في الطريق العام «سيجارة ملفوفة»، بينما برأت المحكمة شقيقه من تهمة التعاطى للمخدرات، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبدالحكم ومحمد فاروق، وأمانة سر أمجد سمير.

كشفت شهادة  معاون مركز شرطة، عن أنه أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية بمركز ببا، شاهد المتهمين في الطريق العام، بيدهما «سيجارة ملفوفة» يدويًا، قاما بإلقائها أرضًا عقب وصوله إليهما، وعلى الفور ألقى القبض عليهما، مضيفًا أنه التقط السيجارة وتبين احتواؤها على خليط التبغ والحشيش، وتم تحريزها، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما لها بقصد التعاطى.

محكمة جنايات بني سويف بالحبس سيجارة ملفوفة المستشار محمد عبدالله رشوان

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